Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Ao menos 18 mineradores morreram no desabamento de uma mina durante fortes chuvas no estado de Zamfara, norte da Nigéria, e equipes de resgate procuram por dezenas que estão soterrados, disseram fontes locais à AFP neste sábado (27).

Na manhã de quinta-feira, uma rocha desabou sobre uma mina ilegal devido às fortes chuvas perto da vila de Kadauri, no distrito de Maru, segundo fontes.

"Conseguimos retirar 18 corpos da mina e outros cinco sobreviventes que sofreram ferimentos mais ou menos graves", disse Sani Lawwali, um minerador artesanal da vila de Kadauri.