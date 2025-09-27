Esposa de Pedro Sánchez não comparece à convocação de juiz por malversação de recursos públicos

Nem Gómez nem a funcionária Cristina Álvarez, nem tampouco Francisco Martín Aguirre, que a teria contratado enquanto trabalhava na Presidência e agora é o delegado do governo em Madri, compareceram à convocação neste sábado. Os três foram representados por seus advogados.

Eles justificaram afirmando que "na audiência apenas seriam concretizados os termos daquela acusação e sempre na presença de seu advogado. A presença do acusado não é indispensável".

Tanto a promotoria quanto os advogados de defesa solicitaram o arquivamento do caso, explicando que os acusados não são funcionários públicos.

O juiz deve comunicar sua decisão nos próximos dias.

Ao comparecer perante o juiz Peinado no dia 10 de setembro, Gómez negou categoricamente ter incorrido em apropriação indébita, afirmando que, de forma "pontual", pediu a Álvarez "enviar alguma mensagem", mas insistiu que esta última "nunca" a ajudou em suas atividades profissionais.

Além deste caso, o magistrado também investiga desde abril de 2024 se Gómez se aproveitou do cargo de seu marido em seus negócios privados, com o que poderia ter cometido crimes de corrupção e tráfico de influência.