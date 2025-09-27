EUA e México lançam operações fronteiriças contra tráfico de armas

Autoridades dos Estados Unidos e do México anunciaram neste sábado (27) a implementação de operações na fronteira comum para conter o tráfico de armas para o México.

O governo mexicano acusa as lojas de armas dos Estados Unidos de serem parcialmente responsáveis pela onda de violência ligada ao crime organizado que abala o país desde o fim de 2006, e que já provocou mais de 480.000 assassinatos, segundo números oficiais.

As operações fronteiriças fazem parte de uma missão conjunta lançada quase um mês depois de o secretário de Estado americano Marco Rubio se reunir na Cidade do México com a presidente Claudia Sheinbaum para oficializar um protocolo que amplia a cooperação em segurança, informou a chancelaria mexicana em comunicado.