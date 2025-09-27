Gabão realiza eleições legislativas e locais para encerrar transição política

Os gaboneses votaram neste sábado (27) em eleições locais e legislativas, um duplo pleito para encerrar a transição política iniciada após o golpe de Estado de agosto de 2023, que pôs fim a 55 anos de poder da dinastia Bongo.

Estão aptos para votar cerca de 900.000 eleitores para eleger 145 deputados e 3.000 conselheiros locais e municipais.

"Nosso único objetivo é obter uma forte maioria além da maioria absoluta, para representar nossas ideias", declarou o presidente Brice Oligui Nguema em sua página no Facebook na semana passada.