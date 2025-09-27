Morte de família em bombardeio provoca ira contra Israel e Hamas em Gaza

Imagens da AFP mostram mulheres com abayas pretas chorando inconsoláveis, uma delas abraçando fortemente o pequeno corpo de seu filho contra o peito.

"O que o mundo quer de nós? O que [o primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu quer? O que o Hamas quer?", lamentou Salwa Subhi Bakr.

Os corpos, envoltos em sudários brancos, alguns manchados de sangue, foram depois levados para o sepultamento.

Salwa, deslocada pela guerra que já dura quase dois anos, disse que as famílias não têm nenhum lugar seguro para onde fugir.

"Eles nos dizem para irmos para lá, depois para voltarmos aqui. De onde tiramos dinheiro para caminhões? As pessoas estão nas ruas, espalhadas por todo o sul. Para onde devemos ir? Encontrem uma solução para nós", pediu.

Desde que lançou sua campanha aérea sobre a Cidade de Gaza no final do mês passado, seguida de uma ofensiva terrestre, o Exército israelense ordenou repetidamente aos palestinos para se dirigirem rumo ao sul.