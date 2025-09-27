Julián Álvarez comanda o Atlético na goleada sobre o Real Madrid

"Fizemos uma ótima partida desde o início. Sabíamos onde poderíamos machucá-los. Os jogadores entenderam isso muito bem", disse o técnico do time 'colchonero', Diego Simeone, em entrevista coletiva.

O Atlético voltou a mostrar concentração nos minutos iniciais ao passar por cima do adversário, que não criou nenhuma oportunidade até o gol do astro francês Kylian Mbappé.

O norueguês Alexander Sorloth deu o primeiro aviso em uma jogada que quase conseguiu finalizar se não fosse o corte do zagueiro brasileiro Éder Militão. Sorloth ainda teve outra chance em uma cabeçada defendida pelo goleiro Thibaut Courtois.

Robin Le Normand abriu o placar aos 14 minutos após desviar de cabeça um cruzamento de Giuliano Simeone, mas Mbappé (25') empatou depois de receber passe na frente de Arda Güler, invadir a área e bater cruzado.

Pouco depois, Le Normand tentou salvar uma bola que acabou nos pés de Vinícius Júnior, que se livrou de dois marcadores e tocou para Güler (36') bater de primeira e virar para o Real Madrid.

O time merengue precisou apenas de duas chegadas para ficar em vantagem, até que Sorloth (45') apareceu entre Dean Huijsen e Álvaro Carreras e cabeceou para o gol após passe de Koke.