Juventus tropeça em casa com Atalanta; Inter vence Cagliari

Pouco depois do gol de Cabal, a Atalanta ficou com um jogador a menos, após a expulsão do capitão Marten de Roon pelo segundo cartão amarelo, mas o placar não se moveu até o apito final.

Com o resultado, a Juventus, que havia perdido seus primeiros pontos no campeonato no último fim de semana ao empatar com o Verona (1 a 1), segue na vice-liderança com 11 pontos.

No entanto, a 'Vecchia Signora' pode ver o líder Napoli aumentar sua vantagem no topo da tabela para 4 pontos em caso de vitória sobre o Milan (3º) no domingo, em San Siro.

"Eu vejo o copo meio cheio, porque fizemos um grande jogo, com um primeiro tempo que foi um dos melhores, se não o melhor, desde que cheguei", analisou o técnico da Juve, Igor Tudor.

"Foi um jogo difícil entre times da Champions League e o resultado é justo", acrescentou Tudor.

A Atalanta, que segue invicta na temporada, é a sexta colocada com 9 pontos, empatada com a Inter de Milão (5ª).