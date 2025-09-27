Líder Liverpool sofre primeira derrota no Inglês; Chelsea e United também caem

Graças a isso, o time do técnico Arne Slot chegou vivo à reta final da partida, mas sem contar com o chute letal de Nketiah quando todos já pensavam no apito final.

"Só podemos culpar a nós mesmos pela maneira como defendemos", lamentou Arne Slot, que ficou particularmente decepcionado com o último gol sofrido.

Com a vitória, o Crystal Palace, campeão da última Copa da Inglaterra, sobe provisoriamente para a segunda posição com 12 pontos, três atrás do Liverpool, que em agosto foi derrotado nos pênaltis pelo próprio Palace na decisão do Community Shield (Supercopa da Inglaterra).

"Nós merecemos. Fizemos um grande jogo para conseguir esta grande vitória, comemorou o técnico dos 'Eagles', Oliver Glasner.

- Segue o líder -

A derrota não coloca em perigo a liderança do Liverpool, que está garantido na ponta pela vantagem que construiu com as cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas, mas dá a seus perseguidores a chance de encostar na tabela.