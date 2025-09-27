Milhares de israelenses protestam por acordo para libertação dos reféns em Gaza

Milhares de israelenses se reuniram na noite deste sábado (27) em Tel Aviv para pedir um acordo que ponha fim à guerra na Faixa de Gaza, dois dias antes do encontro previsto entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump em Washington.

Os manifestantes exibiram um enorme cartaz que dizia: "Tragam todos os reféns de volta para casa agora", quando chegavam à Praça dos Reféns em Tel Aviv.

"A única coisa que pode impedir a descida ao abismo é um acordo completo e global que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, um dos cativos que permanecem em Gaza.