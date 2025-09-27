Milhares marcham em Buenos Aires para pedir justiça por triplo feminicídio na Argentina

Os rostos das três vítimas estampados em cartazes, fotografias e camisetas acompanharam uma ruidosa marcha na qual os tambores de movimentos feministas soaram furiosamente ao grito de "Nós queremos estar vivas!".

A Justiça já deteve cinco suspeitos de envolvimento no crime ? três homens e duas mulheres ? e divulgou a fotografia do suposto líder que ordenou o assassinato das mulheres, um jovem peruano de 20 anos.

As três foram vistas pela última vez na sexta-feira, 19, quando entraram em um veículo supostamente enganadas com uma oferta de trabalho sexual. Foram levadas para uma casa na periferia sul de Buenos Aires onde foram torturadas, assassinadas e posteriormente enterradas. Seus corpos foram encontrados cinco dias depois, na quarta-feira, 24.

De acordo com o ministro da Justiça da província de Buenos Aires, Javier Alonso, as vítimas acreditavam que estavam indo para uma festa. A sessão de tortura e os assassinatos foram transmitidos por redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas, revelou o funcionário, ao qualificar o ato como "uma lição" devido a um suposto roubo de drogas.

O último detido foi preso na noite de sexta-feira na cidade boliviana de Villazón, em um hotel a 600 metros da província argentina de Jujuy, graças à colaboração policial entre os dois países, informou o Ministério da Segurança argentino.

"É preciso proteger mais do que nunca as mulheres", disse aos jornalistas o pai de Brenda, Leonel del Castillo, à frente da manifestação. Antes, ele lamentou que não pôde reconhecer o corpo de sua filha devido às marcas da tortura.