Ministro russo evoca passado nazista da Alemanha por aumento em gasto militar

"O chanceler [chefe de governo] afirmou com orgulho que seu objetivo é transformar a Alemanha novamente no principal motor militar da Europa", declarou Lavrov em uma coletiva de imprensa na ONU.

E acrescentou: "Quando uma pessoa de um país que perpetrou crimes do nazismo, do fascismo, o Holocausto e que cometeu genocídio, diz que a Alemanha precisa se tornar uma grande potência militar, é claro que possui uma memória histórica atrofiada, e isso é extremamente perigoso."

Berlim anunciou na última quinta-feira o lançamento de um programa de defesa espacial de 35 bilhões de euros (218 bilhões de reais) e disse estar envolvida em uma "corrida armamentista" na área de drones.

Vários países da Otan afirmam que aviões de combate e drones russos violaram seu espaço aéreo na Europa nas últimas semanas, acusando Moscou de testar a aliança.

Nas últimas semanas, foram relatados voos de drones sobre instalações militares e industriais na Alemanha e perto de aeroportos na Dinamarca e Noruega.

A Alemanha, que uma vez liderou a cooperação com a Rússia, inclusive no setor de energia, mudou seu foco em relação a Moscou em 2022, após a invasão da Ucrânia, e se tornou uma das principais apoiadoras de Kiev.