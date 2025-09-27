Na ONU, chanceler russo acusa Israel de querer 'explodir' Oriente Médio

França, Reino Unido e outras países ocidentais reconheceram na semana passada o Estado da Palestina e rechaçaram a guerra de Israel em Gaza, algo a que os Estados Unidos, um forte aliado de Israel, se opõem.

"Por que demoraram tanto?", disse Lavrov sobre o reconhecimento do Estado palestino.

Ao esperar até a Assembleia Geral, é possível que eles tenham previsto que não restaria "nada nem ninguém para reconhecer" enquanto Israel prossegue com sua ofensiva, apontou.

A Rússia reconhece o Estado palestino desde a época soviética, embora Israel também tenha tentado manter relações cordiais com Moscou devido à sua influência regional e à considerável comunidade judaica russa.

Lavrov também acusou neste sábado os países ocidentais de "sabotar" a diplomacia com o Irã por meio da reimposição das sanções da ONU contra o país asiático por seu programa nuclear, prevista para as próximas horas.

A rejeição à proposta russa e chinesa de estender o prazo "finalmente expôs a política ocidental de sabotar a busca de soluções construtivas no Conselho de Segurança da ONU, bem como seu desejo de obter concessões unilaterais de Teerã por meio de chantagem e pressão", afirmou.