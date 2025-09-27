Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

Drones de origem desconhecida foram avistados na sexta-feira (26) à noite sobre a maior base militar da Dinamarca, informou a polícia neste sábado (27), o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo descreveu esta semana como um "ataque híbrido".

Os misteriosos avistamentos de drones levaram ao fechamento de vários aeroportos no país nórdico desde segunda-feira, quando as primeiras aeronaves foram detectadas.

"Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20h15 (15h15 no horário de Brasília) que durou várias horas. Um ou dois drones foram vistos do lado de fora da base aérea e acima dela", disse o policial Simon Skelsjaer à AFP, referindo-se à base militar de Karup.