PSG vence Auxerre e retoma liderança do Campeonato Francês

A má notícia para o PSG foi a saída do meio-campista Vitinha devido a um problema físico, quatro dias antes de a equipe visitar o Barcelona na Liga dos Campeões.

Antes de ser substituído por Achraf Hakimi, o jogador português fez o passe para o zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi abrir o placar aos 33 minutos.

O georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que sentiu dores na coxa esquerda, saiu no intervalo para dar lugar a Bradley Barcola e também preocupa para o jogo contra o Barça na Champions.

No segundo tempo, o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo (55') fez o segundo do PSG ao desviar de cabeça um cruzamento de Senny Mayulu.

"Não era um jogo fácil, depois do clássico e logo antes de uma partida da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Também não foi fácil porque não tínhamos o espaço habitual para jogar no ataque", analisou o técnico Luis Enrique após a vitória.

