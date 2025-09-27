Rússia adverte Ocidente enquanto Ucrânia recebe primeiro sistema Patriot

"A Rússia não tem, e nunca teve, nenhuma dessas intenções. Mas qualquer agressão contra o meu país desencadeará uma resposta decisiva", acrescentou.

Mais tarde, em declarações a jornalistas, Lavrov disse que, se algum país derrubar objetos no espaço aéreo russo, "vão se arrepender muito".

A Otan, que considera o ataque a um aliado como um ataque a todos, tem considerado a possibilidade de derrubar aeronaves russas, o que seria uma forte escalada das tensões.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu apoio à derrubada de aviões russos.

Questionado na terça-feira se acreditava que os países da Otan deveriam derrubar qualquer aeronave russa por violação de espaço aéreo, Trump respondeu: "Sim, acredito".

Trump se gabou de seus laços estreitos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o convidou para conversas no Alasca no mês passado, pondo fim ao ostracismo imposto pelo Ocidente desde que o líder russo ordenou a invasão da Ucrânia em 2022.