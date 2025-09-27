Quinto suspeito de triplo homicídio na Argentina é preso

Segundo o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, elas foram torturadas e assassinadas na casa onde foram enterradas posteriormente, em um crime transmitido nas redes sociais para um grupo fechado de cerca de 45 pessoas, aparentemente como um ato de "instrução" após um roubo de drogas.

A Meta, dona do Instagram, rechaçou neste sábado que a suposta transmissão tenha sido realizada nesta rede social, como havia afirmado Alonso com base nas primeira averiguações.

"Não encontramos nenhuma evidência que indique que essa transmissão ao vivo tenha ocorrido no Instagram. Nossa equipe continua cooperando com a investigação deste crime horrível", disse um porta-voz da Meta.

Já são cinco os detidos pelo triplo crime: três homens e duas mulheres.

O último foi detido na noite de sexta-feira na cidade boliviana de Villazón, em um hotel a 600 metros da província argentina de Jujuy, graças à colaboração policial entre ambos os países, indicou o Ministério da Segurança argentino.

Ele é acusado de fornecer apoio logístico com um carro.