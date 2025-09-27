Rússia afirma ter tomado três vilarejos no leste da Ucrânia

A Rússia afirmou, neste sábado (27), ter tomado três vilarejos no leste da Ucrânia como parte de um lento avanço de suas forças em batalhas ferozes, apesar das defesas ucranianas.

As forças russas estão ganhando terreno de forma lenta, mas constante, em intensos combates corpo a corpo em áreas amplamente devastadas da frente leste da Ucrânia, onde poucos habitantes permanecem e a maioria dos edifícios está destruída.

O Ministério da Defesa russo afirma que suas tropas capturaram cerca de 0,8% do território total da Ucrânia desde o início deste ano.