Sem problemas no tornozelo, Alcaraz avança às quartas no ATP 500 de Tóquio

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 de Tóquio neste sábado (27), ao bater o belga Zizou Bergs (N.45) sem dar sinais de problemas no tornozelo, após o susto na rodada anterior.

Na quinta-feira, em sua estreia no torneio, Alcaraz torceu o tornozelo esquerdo no início do duelo contra o argentino Sebastián Báez e teve que receber atendimento médico.

Dois dias depois, o jovem espanhol de 22 anos não teve dificuldades para superar Bergs com parciais de 6-4 e 6-3, embora tenha começado a partida com certo temor, o que o levou a ter seu serviço quebrado logo no terceiro game.