Sinner perde set, mas vence francês e vai às quartas do ATP 500 de Pequim

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Pequim, ao derrotar o francês Térence Atmane (N.68) neste sábado (27).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 5-7 e 6-0, em duas horas e 21 minutos.

Em seu primeiro torneio após a derrota na final do US Open para o espanhol Carlos Alcaraz, que custou a perda do posto de número 1 do mundo, o italiano sofreu nos dois primeiros sets contra Atmane.