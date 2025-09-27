Sobe para 11 o número de mortos pela tempestade tropical Bualoi nas Filipinas

O número de mortos pela forte tempestade tropical Bualoi subiu para 11 nas Filipinas neste sábado (27), à medida que a tempestade se aproxima do Vietnã, informaram as autoridades.

A tempestade Bualoi atingiu as pequenas ilhas do centro das Filipinas na sexta-feira, derrubando árvores e postes de energia, arrancando telhados e causando inundações e a evacuação de 400.000 pessoas.

Uma das áreas mais atingidas foi a pequena ilha de Biliran, onde oito pessoas morreram e duas continuam desaparecidas, informou por telefone à AFP Noel Lungay, funcionário provincial responsável pela resposta a catástrofes.