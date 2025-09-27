Trump ordena envio de tropas a Portland, no noroeste dos EUA

"Também autorizo o uso de força total, se for necessário", acrescentou, sem especificar a que se referia com "força total".

O Pentágono disse à AFP que está "pronto para mobilizar os militares americanos" e comprometeu-se a "fornecer informações e atualizações quando estas estiverem disponíveis".

"O número de soldados necessários é zero, tanto em Portland quanto em qualquer outra cidade americana", respondeu o prefeito da metrópole, o democrata Keith Wilson, em um comunicado.

"O presidente não encontrará aqui nem anarquia nem violência, a menos que ele planeje cometê-las por conta própria", acrescentou.

"Não há nenhuma ameaça à segurança nacional em Portland", concordou na rede social X a governadora democrata do estado de Oregon, Tina Kotek, ao acrescentar que não recebeu "nenhuma informação sobre a razão ou o objetivo de alguma missão militar" e fez um apelo à calma.

Desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump tem priorizado a luta contra a imigração ilegal, por considerar que os Estados Unidos vivem uma "invasão" de "criminosos estrangeiros", uma ofensiva na qual o ICE é um dos principais instrumentos.