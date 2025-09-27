Ucrânia acusa Rússia de desconectar central nuclear de Zaporizhzhia da rede elétrica

A Ucrânia acusou a Rússia, neste sábado (27), de desconectar a central nuclear de Zaporizhzhia da rede elétrica ucraniana há quatro dias e tentar "roubá-la" conectando-a ao sistema controlado pela Rússia, apesar dos riscos à segurança.
"Instamos todas as nações preocupadas com a segurança nuclear a deixarem claro a Moscou que deve encerrar sua aposta nuclear", disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, em uma mensagem publicada em sua conta no X.
A central nuclear de Zaporizhzhia, localizada no sul da Ucrânia, é a maior da Europa e está nas mãos da Rússia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.
Seus seis reatores estão desligados, mas precisam de uma fonte de alimentação externa para continuar resfriando-os.
Neste sábado, a operadora da central, controlada pelo grupo russo Rosatom, confirmou que a usina está sem energia externa desde terça-feira e que suas necessidades estão sendo atendidas por geradores de emergência.
"Desde 23 de setembro de 2025, o fornecimento de energia para a usina nuclear de Zaporizhzhia está sendo feito por geradores de emergência a diesel", informou a operadora no Telegram.
De acordo com a fonte, há reservas de combustível suficientes para uma operação autônoma "prolongada" e o resfriamento do reator está "completo".
No entanto, o ministro ucraniano Andrii Sibiga acusou as operadoras russas de "ignorar todas as considerações de segurança nuclear para agradar seus chefes em Moscou".
Segundo ele, "a Rússia construiu 200 quilômetros de linhas elétricas em preparação para uma tentativa de roubar a central, conectá-la à rede (sob controle russo) e reativá-la".
Ele acusou Moscou de "ações irresponsáveis" que causaram "muitos riscos nucleares" desde o início da invasão em 2022.
A ministra da Energia da Ucrânia, Svitlana Grinchuk, declarou no Facebook na sexta-feira que o exército russo bombardeou e "danificou" a única linha de energia que conecta a central à rede elétrica ucraniana, causando sua desconexão.
No entanto, na terça-feira, a operadora russa da central também acusou, em sua conta do Telegram, as tropas ucranianas de causar a interrupção.
