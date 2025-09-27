Ucrânia acusa Rússia de desconectar central nuclear de Zaporizhzhia da rede elétrica

Seus seis reatores estão desligados, mas precisam de uma fonte de alimentação externa para continuar resfriando-os.

Neste sábado, a operadora da central, controlada pelo grupo russo Rosatom, confirmou que a usina está sem energia externa desde terça-feira e que suas necessidades estão sendo atendidas por geradores de emergência.

"Desde 23 de setembro de 2025, o fornecimento de energia para a usina nuclear de Zaporizhzhia está sendo feito por geradores de emergência a diesel", informou a operadora no Telegram.

De acordo com a fonte, há reservas de combustível suficientes para uma operação autônoma "prolongada" e o resfriamento do reator está "completo".

No entanto, o ministro ucraniano Andrii Sibiga acusou as operadoras russas de "ignorar todas as considerações de segurança nuclear para agradar seus chefes em Moscou".

Segundo ele, "a Rússia construiu 200 quilômetros de linhas elétricas em preparação para uma tentativa de roubar a central, conectá-la à rede (sob controle russo) e reativá-la".