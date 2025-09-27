Um ano depois do assassinato de Nasrallah, Hezbollah rejeita se desarmar

O movimento islamista libanês Hezbollah rejeita renunciar às armas, reiterou neste sábado (27) seu líder, Naim Qasem, diante de dezenas de milhares de partidários da organização pró-iraniana que relembravam a morte de seu antecessor, Hassan Nasrallah, assassinado há um ano por Israel.

"Não abandonaremos nossas armas. Não permitiremos o desarmamento. Enfrentaremos (...) esta batalha existencial" e "estamos preparados para o martírio", assegurou o novo chefe do Hezbollah, em Beirute.

Enfraquecido por uma guerra sangrenta contra Israel, que terminou com um cessar-fogo em novembro, o Hezbollah, que dominava a vida política no Líbano, está submetido a uma intensa pressão para entregar suas armas ao Estado libanês.