West Ham demite Graham Potter e anuncia Nuno Espírito Santo como novo técnico

O West Ham, vice-lanterna do Campeonato Inglês antes da 6ª rodada, anunciou neste sábado (27) a demissão do técnico Graham Potter e a chegada do português Nuno Espírito Santo para comandar a equipe.

"Os resultados e o rendimento na segunda metade da temporada passada e no início da temporada 2025/2026 não corresponderam às expectativas", explicou o clube em comunicado para justificar a saída de Potter com apenas nove meses de trabalho.

Dois dias antes de enfrentar o Everton, os 'Hammers' somam apenas três pontos nas cinco primeiras rodadas do campeonato, uma vitória sobre o Nottingham Forest (3 a 0).