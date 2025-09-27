Zelensky afirma que Ucrânia recebeu sistema antiaéreo Patriot de Israel

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (27) que Israel enviou a ele um sistema antiaéreo Patriot, um tipo de armamento de fabricação americana muito caro e essencial para repelir os ataques de mísseis russos.

"Um sistema israelense [Patriot] está funcionando na Ucrânia há um mês", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa, sem dizer se Kiev pagou por ele ou se foi uma doação.

Em abril, o jornal The New York Times, citando fontes oficiais americanas, afirmou que Israel planejava devolver um de seus sistemas Patriot, que então seria enviado à Ucrânia, porque o Exército israelense queria se equipar com material mais moderno.