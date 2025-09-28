Alcaraz vence Nakashima e vai à semifinal do ATP 500 de Tóquio

Neste domingo, Alcaraz voltou a jogar com o tornozelo enfaixado e, depois da vitória, admitiu que mudou seu estilo de jogo para proteger o pé esquerdo.

"Tive que jogar de forma mais agressiva do que o normal porque queria que ele corresse mais do que eu", declarou o número 1 do mundo sobre sua estratégia.

"Deu para ver que eu não ia tão rápido como queria, estou tendo cuidado com os passos que dou durante o jogo", acrescentou.

O próximo adversário de Alcaraz será o norueguês Casper Ruud (N.12), que eliminou o australiano Aleksandar Vukic (N.95) com parciais de 6-3 e 6-2.

A outra semifinal será entre os americanos Taylor Fritz (N.5) e Jenson Brooksby (N.86).

-- Resultados das quartas de final do ATP 500 de Tóquio: