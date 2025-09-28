Ataque a tiros e incêndio deixam 2 mortos e vários feridos em igreja mórmon nos EUA

"Isso parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos", escreveu ele em sua plataforma Truth Social. "Esta epidemia de violência em nosso país deve cessar imediatamente!", acrescentou.

O chefe de polícia local, William Renye, declarou que o suspeito, oriundo da localidade vizinha de Burton, entrou com seu veículo na igreja pela entrada principal, por volta das 10h25 locais (11h25 em Brasília) e depois começou a disparar contra as pessoas que estavam no interior com um fuzil de assalto.

Naquele momento, havia "centenas de pessoas dentro da igreja" que estavam participando de uma cerimônia religiosa, disse.

As autoridades acreditam que Sanford também incendiou deliberadamente a igreja antes de ser morto pelos agentes de segurança que atenderam à ocorrência, afirmou Renye.

O funcionário disse que dez pessoas ficaram gravemente feridas e duas delas morreram devido às lesões. Sete estavam em condição estável e uma em estado crítico.

"Achamos que vamos encontrar mais vítimas uma vez que tenhamos assegurado o lugar", acrescentou Renye após afirmar que o incêndio tinha sido controlado.