Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol

O atacante de 18 anos a entrar em campo depois de desfalcar equipe nos últimos quatro jogos.

Com 19 pontos (seis vitórias e um empate), o Barcelona, atual campeão, assume a liderança com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no sábado foi derrotado por 5 a 2 no clássico contra o Atlético de Madrid (5º, 12 pontos).

Por sua vez, a Real Sociedad, com apenas uma vitória no campeonato, é a 17ª colocada (5 pontos) e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

- Elche na zona da Champions -

Também neste domingo, o Elche se confirmou como a surpresa deste início de temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo Vigo (16º) e subiu para a quarta posição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

John Chetauya Nwankwo (68') marcou no segundo tempo o gol da vitória do Elche, que agora soma 13 pontos.