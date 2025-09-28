Chega a seis o número de presos por feminicídio triplo na Argentina

A polícia da Argentina prendeu uma sexta pessoa vinculada ao triplo feminicídio em Buenos Aires supostamente conectado ao narcotráfico e cujos detalhes escabrosos abalam o país, informaram autoridades neste domingo (28).

Trata-se de um homem de 29 anos suspeito de ter sido contratado por uma organização criminosa para cavar o buraco onde as três mulheres foram enterradas após serem torturadas e esquartejadas, segundo informações policiais.

A prisão ocorreu na noite de sábado em Florencio Varela, na periferia sul de Buenos Aires, a área onde está localizada a casa em que os três corpos foram encontrados na última quarta-feira.