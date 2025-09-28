Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vira sobre Newcastle e encosta no líder Liverpool

- Na cola do líder -

O cenário final pode parecer cruel para o Newcastle (16º), que fica na parte de baixo da tabela com apenas seis pontos de 18 possíveis, mas o placar reflete o domínio e a determinação do Arsenal para sair com a vitória.

"Dois gols sofridos no final aqui em casa, isso dói. Temos que admitir que não estivemos no nosso melhor", admitiu após a derrota o técnico dos 'Magpies', Eddie Howe.

Além dos pontos, a virada é um sinal aos demais candidatos ao título: o Arsenal tem uma mentalidade de aço e, enfim, conseguiu vencer um dos "grandes" da Premier League nesta temporada.

Até agora, o time londrino havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool e empatado em 1 a 1 com o Manchester City, apesar de ter dominado a partida no Emirates Stadium.

Neste domingo, os 'Gunners' voltaram a ser dominantes, mas tiveram esbarraram na grande atuação de Nick Pope. O goleiro do Newcastle fez defesas espetaculares em tentativas de Eberechi Eze (5' e 29') e em uma finalização de cabeça de Jurriën Timber (59').