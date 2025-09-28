Divididos entre UE e Rússia, moldavos votam em eleições tensas

A participação foi de 51,9% no fechamento das urnas, às 18h GMT (15h em Brasília), segundo a Comissão Eleitoral, um pouco menos do que a taxa registrada em 2021 (52,3%). No entanto, ainda pode evoluir, pois a diáspora pode votar até as 21h locais em cada país de adoção.

Os primeiros resultados não chegarão antes das 22h GMT (19h em Brasília), no mínimo.

A presidente pró-europeia, Maia Sandu, do PAS, qualificou o processo como as "eleições mais significativas" de Moldova.

"O resultado decidirá se consolidamos nossa democracia e nos unimos à União Europeia, ou se a Rússia nos arrasta de volta a uma zona cinzenta, tornando-nos um risco regional", acrescentou ela na rede social X.

A União Europeia afirmou esta semana que Moldova enfrenta "uma campanha de desinformação sem precedentes" por parte da Rússia, enquanto o primeiro-ministro Dorin Recean alertou sobre um "cerco [ao] país".

Moscou negou as acusações de Chisinau de que está realizando uma campanha de desinformação na Internet e que busca comprar votos e provocar distúrbios.