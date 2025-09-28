Europa deve 'redobrar' esforços contra mudança climática, adverte agência da UE

O bloco tampouco conseguiu chegar a um acordo sobre uma proposta ambiciosa da Comissão Europeia para reduzir em 90% as emissões até 2040, em comparação aos níveis de 1990.

As emissões de gases do efeito estufa na União Europeia caíram 37% desde 1990, muito acima de outros grandes poluidores como China e Estados Unidos, graças à redução do uso de combustíveis fósseis e à duplicação da energia renovável desde 2005.

Mas os países europeus devem "redobrar a aplicação de políticas e ações de sustentabilidade a mais longo prazo já acordadas no âmbito do Pacto Verde Europeu", adotado durante o mandato anterior da Comissão Europeia, reivindicou a AEMA.

A natureza no continente "segue enfrentando a degradação, a superexploração e a perda de biodiversidade", indicou a agência, que reuniu dados de 38 países de toda a Europa para o seu relatório.

A água, em particular, é um recurso cada vez mais escasso, e a terra está superexplorada.

Cerca de 81% dos hábitats protegidos estão em más ou péssimas condições, entre 60% e 70% dos solos estão degradados, e 62% das massas de água não estão em bom estado ecológico, segundo o documento.