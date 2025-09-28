Hamas diz que perdeu contato com dois reféns na Cidade de Gaza devido a bombardeios israelenses

Esta não é a primeira vez que o movimento islamista anuncia a perda de contato com um refém, como foi o caso de um israelense-americano que foi libertado poucos dias após o anúncio.

Desde o início de sua ofensiva na Cidade de Gaza, o Exército israelense ordenou repetidamente que os palestinos se dirigissem para o sul.

A Defesa Civil de Gaza, uma organização que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas, relatou 32 mortes neste domingo, incluindo 12 na Cidade de Gaza.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque, 47 permanecem em Gaza, das quais 25 foram consideradas mortas pelo Exército israelense.

A ofensiva israelense de retaliação na Faixa de Gaza causou 66.025 mortes, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.