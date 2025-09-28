Legisladores americanos estão dispostos a dialogar ante iminente 'shutdown'

No entanto, Johnson não respondeu explicitamente à pergunta sobre se as negociações entre ambos os partidos, atualmente em um impasse, ocorreriam na reunião de segunda-feira.

Trump já havia cancelado um encontro com a oposição democrata na semana passada.

"Esta reunião é um primeiro passo, mas [...] precisamos de negociações sérias", declarou Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, neste domingo em entrevista à NBC.

"Queremos encontrar um consenso bipartidário [...] que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico", disse Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes.

"Espero que evitemos o 'shutdown'", acrescentou ele neste domingo à emissora ABC.

O partido de Trump tem maioria em ambas as Casas do Congresso, mas, devido às regras do Senado, deve negociar com os democratas para garantir pelo menos sete votos entre os seus senadores.