Liberalismo econômico dos EUA posto à prova pelo governo de Trump

Trump também garantiu uma "ação de ouro" para o governo dos EUA no grupo metalúrgico US Steel como condição para sua venda para a japonesa Nippon Steel. Essa ação preferencial confere ao Executivo um poder de veto perpétuo.

A Casa Branca descreveu esses acordos como uma bênção para os contribuintes, o que atribuiu às habilidades de negociação de Trump, ao mesmo tempo em que garantiu que a gestão diária estará nas mãos das empresas, não do governo.

No entanto, os defensores do livre mercado expressaram preocupação com uma tendência que consideram prejudicial à solidez do sistema americano.

"Isso prejudica a concorrência", disse Fred Ashton, do grupo conservador American Action Forum, que acredita que a intervenção governamental favorece alguns grupos em detrimento de outros com menos conexões políticas.

Nos Estados Unidos, o governo define as regras que regem o setor privado, mas geralmente se mantém à margem, deixando as empresas responderem aos sinais do mercado.

Segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca recentemente usou sua "ação de ouro" na US Steel para manter uma siderúrgica aberta em Illinois.