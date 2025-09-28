Líder da igreja mórmon morre aos 101 anos nos EUA

O americano Russell Nelson, líder da igreja mórmon, morreu na noite de sábado (27) aos 101 anos no estado de Utah, disseram representantes da igreja em um comunicado.

"É com tristeza que anunciamos que Russell M. Nelson, amado presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, faleceu pacificamente (...) em sua casa em Salt Lake City", diz o comunicado, que cita o nome oficial da igreja.

O líder religioso "foi o presidente mais velho da história da igreja", acrescentou o comunicado, sem especificar a causa de sua morte.