Lyon vence Lille e alcança o líder PSG

O time do técnico Jorge Maciel mostrou por que tem a melhor defesa do campeonato até aqui, com três gols sofridos, conseguindo parar o experiente atacante Olivier Giroud e companhia.

O Lille, que vinha de derrota na rodada passada (3 a 0 para o Lens), fica em sexto na tabela com 10 pontos.

Nos demais jogos deste domingo, destaque para a vitória do Brest (9º) fora de casa sobre o Angers (17º) por 2 a 0.

Por sua vez, o Paris FC (11º) arrancou um empate por 1 a 1 em sua visita ao Nice (12º), graças a um gol de pênalti de Jean-Philippe Krasso no minuto 88.

O jogo teve uma paralisação de três minutos devido a cânticos homofóbicos proferidos por um setor da arquibancada da torcida local.

O árbitro paralisou a partida para que o sistema de som do estádio anunciasse que a interrupção poderia ser definitiva se os cânticos continuassem.