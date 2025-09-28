Namíbia envia militares para combater incêndio em importante reserva de animais

A Namíbia enviou centenas de soldados neste domingo (28) para combater um incêndio que já devastou um terço do Parque Nacional de Etosha, uma das maiores reservas de fauna da África, anunciou o governo.

Localizado no norte deste país predominantemente desértico, o parque abriga 114 espécies de mamíferos, incluindo o rinoceronte-negro, uma importante atração turística, em risco crítico de extinção.

O incêndio, que se alastra desde 22 de setembro, causou graves danos ecológicos e destruiu aproximadamente 34% do parque, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.