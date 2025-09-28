Netanyahu se reunirá com Trump em meio a isolamento crescente de Israel

Na sexta-feira, Trump já havia dito que acreditava ter alcançado um "acordo" para pôr fim ao conflito, e Netanyahu reafirmou perante a ONU sua vontade de "terminar o trabalho" no território palestino devastado pela guerra.

Especialistas entrevistados pela AFP consideram que Netanyahu está encurralado para encerrar a guerra, em meio a uma crescente pressão tanto a nível nacional quanto internacional.

"Não há outra opção senão aceitar o plano", declarou Eytan Gilboa, especialista nas relações entre Israel e Estados Unidos da Universidade Bar-Ilan.

"Simplesmente porque os Estados Unidos, e Trump em particular, são quase os únicos aliados que ele ainda tem", apontou.

Em Israel, milhares de pessoas têm saído às ruas repetidamente para pedir um cessar-fogo. Neste sábado, instaram Trump a usar sua influência para alcançá-lo.

"A única coisa que pode impedir a queda no abismo é um acordo completo e abrangente que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e os soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, ainda cativo em Gaza.