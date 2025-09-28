Oregon aciona Justiça para impedir que Trump envie militares a Portland

A ação acusa Trump de exceder sua autoridade, argumentando que a medida "estava motivada por seu desejo de normalizar o uso de tropas militares para atividades policiais nacionais ordinárias", particularmente em jurisdições controladas por seus adversários políticos.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump cumpriu com suas promessas de campanha de perseguir os imigrantes irregulares em um esforço que, segundo advogados e ONGs, levou a frequentes violações dos direitos civis.

Nas últimas semanas, o republicano também prometeu combater a violência que ele alega ser cometida por uma suposta rede "terrorista doméstica" de esquerda, medidas que seus críticos asseguram que são planejadas para silenciar a dissidência.

Na ação, as autoridades de Oregon afirmam que não era necessária a mobilização da Guarda Nacional em Portland, já que os protestos na cidade contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) foram pacíficos e de pouco alcance.

A ação acrescenta que os protestos normalmente envolvem menos de 30 pessoas e não resultaram em nenhuma prisão desde meados de junho.

"Mas o destacamento autoritário de tropas por parte de [Trump] ameaça escalar as tensões e alimenta novos distúrbios", diz o texto.