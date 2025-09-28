Roma vence Verona e sobe para vice-liderança no Italiano

Com quatro vitórias em cinco jogos e tendo sofrido apenas um gol (derrota por 1 a 0 para o Torino na 3ª rodada), o técnico Gian Piero Gasperini consegue um ótimo início de trabalho na Roma.

Além da boa campanha na Serie A, o time estreou na Liga Europa com vitória por 2 a 1 sobre o Nice. Na próxima quinta-feira, na segunda rodada, o adversário será outra equipe francesa, o Lille.

Contra o Verona, um dos espectadores ilustres no Estádio Olímpico foi o ator de Hollywood Mel Gibson.

Em outro jogo já encerrado deste domingo, Pisa e Fiorentina empataram em 0 a 0, resultado que foi ruim para ambas as equipes.

A 'Viola' segue na parte de baixo da tabela (15ª, 3 pontos), ainda sem vencer no campeonato, enquanto o Pisa, também sem vitórias até aqui, é o 18º com apenas 2 pontos.

Por sua vez, o Sassuolo (12º, 6 pontos) ganhou fôlego ao vencer a Udinese (10ª, 7 pontos) por 3 a 1.