Semana de Moda de Paris se torna trampolim para pequenos 'influencers'

Isso permitirá que ela publique em suas contas novos "looks", apresente tratamentos de "skincare" ou fale sobre suas marcas preferidas, em sua maioria colaborações patrocinadas por empresas de moda.

"Quando você está nos eventos, as pessoas te veem mais, as marcas te veem mais e isso traz muita visibilidade. É bom para futuras colaborações", afirma Carlota, de mãe brasileira e pai espanhol, e que considera que este é um "trabalho em tempo integral".

Ao contrário dos perfis com milhões de seguidores, os influenciadores de médio alcance, geralmente conhecidos como "microinfluenciadores" , possuem entre 10.000 e 100.000 seguidores (os "macroinfluenciadores" possuem até 500.000 seguidores) e têm uma comunidade mais fiel e consolidada.

Os "microinfluenciadores" estão geralmente "mais próximos de sua audiência, e as mensagens que transmitem tendem a ter um impacto maior", explica Robin Martin-Chave, diretor para a França da agência internacional Bold Management, que representa e gerencia esse tipo de perfil.

"Os perfis menores têm um lado mais autêntico para o público", acrescenta.

Para Lilas Villeneuve (@lilas.vn, Instagram, 57.700 seguidores, TikTok, 115.500), sua atividade nas redes é como um "trampolim" para acessar o mundo da moda, no qual ela deseja trabalhar.