Sobe para 4 o número de mortos em ataque a igreja mórmon nos EUA (polícia)

Pelo menos quatro pessoas morreram neste domingo (28) depois que um homem armado abriu fogo durante uma celebração religiosa em uma igreja mórmon de Michigan, no norte dos Estados Unidos, segundo o novo balanço anunciado pela polícia.

O chefe policial de Grand Blanc, William Renye, disse em coletiva de imprensa que haviam recuperado "mais um par de corpos" durante uma busca em andamento entre os escombros da igreja incendiada. "Isso eleva o total de vítimas para quatro", acrescentou.

des/aha/db/cjc/rpr