Stuttgart vence Colônia de virada e sobe para 5º no Alemão

O Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha, subiu para a quinta colocação no Campeonato Alemão graças à vitória de virada fora de casa sobre o Colônia por 2 a 1 neste domingo (28), pela 5ª rodada.
O time da casa começou melhor e abriu o placar com um gol do polonês Jakub Kaminski logo aos 4 minutos, mas o Stuttgart empatou ainda no primeiro tempo com o bósnio Ermedin Demirovic (29') cobrando pênalti e conseguiu a vitória na reta final com Josha Vagnoman (81').
O resultado confirma a recuperação do Stuttgart, que havia perdido três dos cinco primeiros jogos da temporada, lembrando em conta todas as competições. Agora a sequência é de três vitórias consecutivas.
O time está muito perto da zona de classificação para a Liga dos Campeões, já que alcançou os mesmos 9 pontos do Eintracht Frankfurt, quarto colocado.
Já o Colônia, que poderia ter entrado no G4 em caso de vitória, fica na sétima colocação, com 7 pontos.
No primeiro jogo deste domingo, Freiburg (8º) e Hoffenheim (10º) empataram em 1 a 1, e Union Berlín (11º) e Hamburgo (13º) fecharam a rodada com um empate sem gols.
Na sexta-feira, o líder Bayern de Munique goleou o Werder Bremen (15º) por 4 a 0 e emendou a quinta vitória consecutiva para somar 15 pontos.
Um dia depois, Borussia Dortmund (2º) venceu o Mainz (14º) por 2 a 0 e manteve na cola do Bayern com 13 pontos.
-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
- Sexta-feira:
Bayern de Munique - Werder Bremen 4 - 0
- Sábado:
Heidenheim - Augsburg 2 - 1
St Pauli - Bayer Leverkusen 1 - 2
Wolfsburg - RB Leipzig 0 - 1
Mainz - Borussia Dortmund 0 - 2
B. Mönchengladbach - E. Frankfurt 4 - 6
- Domingo:
Freiburg - Hoffenheim 1 - 1
Colônia - Stuttgart 1 - 2
Union Berlin - Hamburgo 0 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8
3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0
4. Eintracht Frankfurt 9 5 3 0 2 17 13 4
5. Stuttgart 9 5 3 0 2 7 6 1
6. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2
7. Colônia 7 5 2 1 2 10 9 1
8. Freiburg 7 5 2 1 2 9 9 0
9. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0
10. Hoffenheim 7 5 2 1 2 9 11 -2
11. Union Berlln 7 5 2 1 2 8 11 -3
12. Wolfsburg 5 5 1 2 2 7 7 0
13. Hamburgo 5 5 1 2 2 2 8 -6
14. Mainz 4 5 1 1 3 5 6 -1
15. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
16. Augsburg 3 5 1 0 4 8 12 -4
17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6
18. B. Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7
