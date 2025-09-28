Trump insinua um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

"Será um acordo que trará os reféns de volta. Será um acordo que encerrará a guerra", prometeu o presidente americano.

Segundo uma fonte diplomática, o plano de 21 pontos dos EUA inclui um cessar-fogo permanente em Gaza, a libertação dos reféns israelenses mantidos em território palestino, a retirada israelense e um futuro governo em Gaza sem o Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

"Espero que consigamos isso porque queremos libertar os nossos reféns", disse Netanyahu neste domingo à Fox News.

"Queremos nos livrar do regime do Hamas, desarmá-lo, desmilitarizar Gaza e construir um novo futuro para o povo de Gaza e os israelenses, e para toda a região", acrescentou.

Netanyahu questionou a participação da Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia, em um futuro governo de Gaza.

"A probabilidade de uma Autoridade Palestina reformada, que mude completamente de rumo, aceitar um Estado judeu e ensinar suas crianças a abraçar a coexistência e a amizade com o Estado judeu, em vez de viverem suas vidas com o objetivo de aniquilá-lo (...) Não acredito que isso vá acontecer", afirmou.