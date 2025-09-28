Última coleção de Armani encerra Semana da Moda de Milão

A última coleção de Giorgio Armani, falecido no início de setembro aos 91 anos, será apresentada neste domingo (28) na Semana da Moda de Milão, transformada em uma homenagem final ao seu criador.

O desfile acontecerá na Pinacoteca de Brera, a galeria de arte onde são exibidas mais de 120 criações de Armani de uma exposição comemorativa inaugurada esta semana.

O desfile estava planejado para celebrar o 50º aniversário da marca italiana, mas a morte de Armani o transformou em uma homenagem.