Vários drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca

Vários drones foram observados sobrevoando instalações militares na Dinamarca durante a noite, pelo segundo dia consecutivo, anunciou o exército dinamarquês neste domingo (28).

"As Forças Armadas confirmam que drones foram observados sobrevoando várias de suas instalações durante a noite. Vários recursos foram mobilizados", disse o exército em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Incidentes semelhantes foram relatados ao longo da semana. Segundo a mídia dinamarquesa, nenhum aeroporto foi fechado desta vez.