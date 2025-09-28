Vietnã evacuará 250.000 pessoas do litoral pelo tufão Bualoi

O Vietnã se prepara para evacuar mais de 250.000 moradores de áreas costeiras neste domingo (28), antes do tufão Bualoi, que deve atingir a região central do país, produtora de aço.

A tempestade, que matou 11 pessoas nas Filipinas, está se deslocando para o mar com ventos de 130 quilômetros por hora e deve atingir o continente às 19h00 (09h00 de Brasília), de acordo com a agência meteorológica local.

Danang, a principal cidade do centro do Vietnã, espera evacuar mais de 210.000 moradores, segundo a mídia estatal, e mais de 32.000 moradores de Hue devem ser transferidos para áreas seguras.