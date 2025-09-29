Abatido e com defesa desfalcada, Real Madrid busca reação em visita ao Almaty na Champions

A derrota para o rival da cidade é ainda mais dolorosa para os torcedores do Real Madrid, pois o time não sofria cinco gols contra o Atlético na LaLiga há 75 anos e também porque cedeu a liderança do campeonato espanhol para o arquirrival Barcelona.

A equipe, que chegou ao Cazaquistão na manhã desta segunda-feira após um voo de quase 7.000 quilômetros, não conta com Dani Carvajal, que ficará afastado por um mês com uma lesão na panturrilha, e nem com o brasileiro Éder Militão, que sente um desconforto no tornozelo.

Os dois defensores se juntaram à lista de baixas que já conta com o inglês Trent Alexander-Arnold, o alemão Antonio Rüdiger e o francês Ferland Mendy, forçando o técnico basco a improvisar na defesa.

Desta forma, Alonso conta apenas com Dean Huijsen e Álvaro Carreras, que mostraram fragilidade defensiva na primeira partida contra um grande clube, superados pelos atacantes do 'Atleti' em vários de seus gols.

Também viajam o austríaco David Alaba e Fran García, que pouco jogaram até agora, e o reserva David Jiménez completa a defesa.

Outra questão que o técnico terá que resolver é sua dependência de Mbappé, em grande fase, mas que pode ser uma faca de dois gumes. O craque francês marcou dez dos 18 gols da equipe nesta temporada.