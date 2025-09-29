Acidente do voo Air France Rio-Paris em 2009 volta aos tribunais

As caixas-pretas confirmaram a causa do acidente: o congelamento das sondas de velocidade Pitot enquanto o avião voava em altitude elevada em uma zona meteorológica difícil perto da Linha do Equador.

Por este acidente aéreo, as empresas serão julgadas pelo Tribunal de Apelação de Paris até 27 de novembro. Cada empresa poderá ser multada em 225.000 euros (263.000 dólares ou 1,4 milhão de reais, na cotação atual).

"A Air France afirmará que não cometeu nenhum crime em decorrência deste acidente. Sei que esta declaração pode ser difícil para as famílias das vítimas ouvirem, mas quero enfatizar que isso não subestima de forma alguma nossa compaixão pelo que elas vivenciaram e continuam vivenciando", declarou a CEO da Air France, Anne Rigail.

Em 17 de abril de 2023, após dois meses de procedimentos altamente técnicos, que incluíram audiências comoventes com as famílias das vítimas, o Tribunal Correcional de Paris absolveu a Airbus e a Air France das acusações criminais, embora tenha reconhecido sua responsabilidade civil.

O tribunal considerou que, embora houvesse "imprudência" e "negligência", "nenhum vínculo causal definitivo pôde ser demonstrado" com o acidente que provocou mais vítimas na história das companhias aéreas francesas.

Embora o Ministério Público tenha solicitado a absolvição das empresas na audiência, a Procuradoria-Geral recorreu da decisão "com o objetivo de dar pleno efeito aos recursos previstos em lei e submeter o caso a uma segunda instância".